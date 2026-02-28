Нетанјаху: Многи знаци указују да Хамнеија "више нема"

Извор:
Танјуг
28.02.2026
21:04
Израелски премијер Бењамин Нетанјаху изјавио је данас да постоје многи знаци који указују да иранског врховног вође, ајатолаха Али Хамнеија "више нема", али није експлицитно потврдио његову смрт.
Нетанјаху је на конференцији за новинаре у Јерусалиму рекао да је Хамнеијев стамбени комплекс у Техерану уништен у израелском нападу раније данас, као и да су убијени високи команданти Корпуса исламске револуционарне гарде и ирански нуклеарни званичници, преноси Ројтерс.
Он је казао да ће се напади наставити "колико год буде потребно", и да ће сукоб донијети "прави мир".
Израелски премијер је рекао да сви знају да "такав убилачки режим" не би требало да има нуклеарно оружје којим може "наставити да пријети целом човечанству", преноси Скај њуз.
Свијет
Медији: Вјерује се да је Хамнеи убијен
"Жељели бисмо да се захвалимо храбром иранском народу што се ослобађа тих ужасних веза са тим режимом. Ово је прилика да нешто урадите. Не сједите скрштених руку, јер ће доћи овај тренутак и од вас ће се захтевати да изађете на улице у маси, јер морате да завршите овај посао и морате да срушите и искорените овај режим", закључио је Нетанјаху.
Сједињене Америчке Државе и Израел напали су рано јутрос Иран у, како је саопштено, "превентивним нападима", до којих је дошло након неуспеха на више рунди преговора о иранском нуклеарном програму.
Иран је затим покренуо масовне ударе у знак одмазде на Израел и на мете које се повезују са САД широм региона Блиског истока.
