Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

Извор:

СРНА

28.02.2026

22:00

Коментари:

0
На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи је жив и руководи ситуацијом на бојном пољу, јавила је новинска агенција Тасним позивајући се на извор близак ајатолаховом кабинету.

Ирански министар спољних послова Абас Аракчи рекао је раније да су Хамнеи и ирански предсједник Масуд Пезешкијан живи.

Либанска телвизија "Ал Мајадин" касније је извијестила да је Хамнеи у оперативном штабу и да руководи војним операцијама.

Ајатолах Али Хамнеи

Свијет

Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело

Неименовани израелски званичник рекао је Ројтерсу да је Хамнеи убијен у војним ударима Израела и Сједињених Држава и да је његово тијело пронађено.

Израелски премијер Бењамин Нетањаху рекао је раније да многи знакови указују да је Хамнеи убијен.

Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да америчка страна вјерује да је тачна прича да је Хамнеи убијен.

