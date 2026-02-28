Ирански медији: Ајатолах је жив и руководи ситуацијом

Извор:
Ирански врховни вођа ајатолах Али Хамнеи је жив и руководи ситуацијом на бојном пољу, јавила је новинска агенција Тасним позивајући се на извор близак ајатолаховом кабинету.
Ирански министар спољних послова Абас Аракчи рекао је раније да су Хамнеи и ирански предсједник Масуд Пезешкијан живи.
Либанска телвизија "Ал Мајадин" касније је извијестила да је Хамнеи у оперативном штабу и да руководи војним операцијама.
Ројтерс: Хамнеи је мртав, пронађено тијело
Неименовани израелски званичник рекао је Ројтерсу да је Хамнеи убијен у војним ударима Израела и Сједињених Држава и да је његово тијело пронађено.
Израелски премијер Бењамин Нетањаху рекао је раније да многи знакови указују да је Хамнеи убијен.
Амерички предсједник Доналд Трамп рекао је да америчка страна вјерује да је тачна прича да је Хамнеи убијен.
