Трамп објавио: Ирански врховни вода Али Хаменеи је мртав!

Агенције

28.02.2026

23:06

Амерички предсједник Доналд Трамп објавио је да је врховни вођа Ирана Али Хамнеи мртав, истичући да је ово "највећа шанса за ирански народ да поврати своју државу".

Трамп истиче да ајатолахово убиство представља "правду, не само за народ Ирана, него и за Американце, као и за људе из многих земаља широм свијета" који су, како пише, убијени или осакаћени од стране Хаменеија и "његове банде крволочних насилника".

Он надаље тврди да Хаменеи није могао избјећи америчке обавјештајне службе и њихове високо софистициране системе праћења те да уз блиску сарадњу с Израелом није постојалао ништа што би он или друге вође које су убијене, могле учинити.

"Ово је највећа шанса за ирански народ да поврате своју државу", казао је Трамп.

Такође је рекао да ирански званичници у овом тренутку могу добити имунитет ако то желе, али да касније могу добити "само смрт".

"Чујемо да многи њихови припадници Револуционарне гарде (ИРГЦ), војске и других сигурносних и полицијских снага више не желе да се боре и траже имунитет од нас. Сада они могу добити имунитет, касније ће добити само смрт", написао је Трамп.

