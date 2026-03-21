Борац наставља пут ка титули: У Бањалуци пао Радник

Аутор:Славиша Ђурковић
21.03.2026
20:28
Коментари:0
Фудбалери Борца славили су у Бањалуци против Радника из Бијељине са 1:0 у оквиру 26. кола Премијер лиге БиХ.
Једини стријелац на мечу био је Карло Перић који је у 52. минуту меча донио вриједна три бода бањалучкој екипи.
Перић је погодио и у седмом минуту, али је гол поништен због офсајда.
Борац након овог кола има 62 бода и налази се на првом мјесту табеле. Други је Зрињски са 50 бодова и једном утакмицом мање.
Радник је на осмој позицији, а за вратом им дише добојска Слога која је славила против Посушја на домаћем терену.
