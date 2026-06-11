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Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

Аутор:

Огњен Матавуљ
11.06.2026 12:34

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Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора
Фото: Pexels.com

Окружно јавно тужилаштво у Требињу подигло је оптужницу против Н.В (20) из Невесиња који је, на прослави рођендана, с леђа песницом у потиљак ударио И.З. који је од ударца пао, челом ударио у плочице и изгубио свијест.

Невесињцу је на терет стављено кривично дјело наношења тешких тјелесних повреда, за које је законом запријећена казна од једне до пет година затвора.

Организована два рођендана

Све се одиграло 22. новембра 2025. године у свадбеном салону у насељу Килавци код Невесиња, гдје су организована два рођендана.

”Оптужени је око 23.30 часова, налазећи се под дејством алкохола од 1,08 g/kg у организму тешко повриједио И.З. тако што га је, с леђа, снажно песницом ударио у лијевио дио потиљка. Од ударца И.З. је потрбушке пао и челом ударио о плочице, након чега је накратко изгубио свијест”, наводи се у оптужници.

Потрес мозга, прелом носних костију

Додаје се да је И.З. облила крв по лицу и да су му присутни указали помоћ. Од ударца је задобио потрес мозга, с крварењем испод мождане опне, прелом носних костију, подлив капка лијевог ока праћем оштећен вида, подлив доње вилице и усана, које представљају тешку тјелесну повреду.

Оптужницу је потврдио Основни суд у Требињу.

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Тагови :

тешке тјелесне повреде

физички напад

Невесиње

рођендан

Оптужница

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Невесињац на рођендану нокаутирао младића, пријети му до пет година затвора

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