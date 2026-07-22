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Преминуо Владимир Ђуран

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 13:51

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Преминуо Владимир Ђуран
Фото: Pixabay

Почасни предсједник Градског одбора СУБНОР-а Бањалуке Владимир Ђуран преминуо је у 99. години, саопштено је из ове организације.

Ђуран је рођен 20. марта 1928. године у селу Чапразлије, општина Ливно.

Са 15 година отишао у рат

Као петнаестогодишњи дјечак отишао је у Четврту црногорску бригаду, чији је командант био Богдан Перишић.

Крај рата дочекао је у Трећем батаљону Ливањско-граховског одреда код команданта Илије Црногорца.

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Учесник је битака за ослобођење Ливна, Шујице, Прозора и других мјеста.

Преживио тифус и најтеже ратне тренутке

Проживио је све страхоте рата, а најтеже му је било када је, обољевши од тифуса, замотан у шаторско крило и остављен у шуми изнад Прозора.

Учесник је изградње пруга: Брчко-Бановићи, Шамац-Сарајево и Софија-Перник у Бугарској.

У Бањалуку долази 1952. године, гдје је 1972. године пензионисан као командир полиције Обилићево.

Деценијама радио на унапређењу статуса бораца и пензионера

Као пензионер учествује у раду унапређења статуса бораца НОР-а, пензионера града Бањалука, Социјалистичког савеза и других удружења.

Функцију предсједника Градског одбора СУБНОР-а Бањалуке обављао је од 2019. до 2023. године.

За почасног предсједника Градског одбора проглашен је 2023. године. пише Глас Српске.

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Тагови :

Преминуо Владимир Ђуран

СУБНОР

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