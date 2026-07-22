Преминуо Владимир Ђуран

Аутор:АТВ редакција
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Почасни предсједник Градског одбора СУБНОР-а Бањалуке Владимир Ђуран преминуо је у 99. години, саопштено је из ове организације.
Ђуран је рођен 20. марта 1928. године у селу Чапразлије, општина Ливно.
Као петнаестогодишњи дјечак отишао је у Четврту црногорску бригаду, чији је командант био Богдан Перишић.
Крај рата дочекао је у Трећем батаљону Ливањско-граховског одреда код команданта Илије Црногорца.
Хроника
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Учесник је битака за ослобођење Ливна, Шујице, Прозора и других мјеста.
Проживио је све страхоте рата, а најтеже му је било када је, обољевши од тифуса, замотан у шаторско крило и остављен у шуми изнад Прозора.
Учесник је изградње пруга: Брчко-Бановићи, Шамац-Сарајево и Софија-Перник у Бугарској.
У Бањалуку долази 1952. године, гдје је 1972. године пензионисан као командир полиције Обилићево.
Деценијама радио на унапређењу статуса бораца и пензионера
Као пензионер учествује у раду унапређења статуса бораца НОР-а, пензионера града Бањалука, Социјалистичког савеза и других удружења.
Функцију предсједника Градског одбора СУБНОР-а Бањалуке обављао је од 2019. до 2023. године.
За почасног предсједника Градског одбора проглашен је 2023. године. пише Глас Српске.
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