Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

Аутор:АТВ редакција
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Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, у сарадњи са Жандармеријом Министарства унутрашњих послова Републике Српске, лишили су слободе лице Д. Г. из Кнежева, као и држављане Републике Србије Г. Ђ., Н. Ђ. и М. М.
Д. Г. је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, неовлаштена производња и промет опојних дрога, те недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја. Држављани Србије терете се за неовлаштену производњу и промет опојних дрога.
Полицијској станици Кнежево синоћ је, око двадесет један час и десет минута, пријављено да је лице Д. Г. упутило пријетње по живот ватреним оружјем једном мјештанину Кнежева, а да су том догађају присуствовала и тројица држављана Србије.
На основу наредбе Основног суда у Котор Варошу, а уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва, извршен је претрес куће у власништву Д. Г.
Том приликом пронађени су и одузети аутоматска пушка, сто осамдесет два комада муниције, пиштољ и сто седамдесет седам стабљика које асоцирају на индијску конопљу. Полиција је у близини куће уочила и дио земљишта припремљен за даљи узгој ове биљке, као и друге предмете који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелима.
Истрагом је утврђено да се са узгојем и прометом наркотика, осим Д. Г., доводе у везу и ухапшени држављани Србије.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против свих лица биће поднесени извјештаји о почињеним кривичним дјелима након комплетирања предмета.
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