Logo

Више ухапшених у Кнежеву: Погледајте шта је све полиција пронашла

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 14:42

Коментари:

0
Дрога запењена током претреса и хапшења у Кнежеву.
Фото: Уступљена фотографија

Полицијски службеници Полицијске станице Кнежево, у сарадњи са Жандармеријом Министарства унутрашњих послова Републике Српске, лишили су слободе лице Д. Г. из Кнежева, као и држављане Републике Србије Г. Ђ., Н. Ђ. и М. М.

Д. Г. је ухапшен због сумње да је починио кривична дјела угрожавање сигурности, неовлаштена производња и промет опојних дрога, те недозвољена производња и промет оружја или експлозивних материја. Држављани Србије терете се за неовлаштену производњу и промет опојних дрога.

Полицијској станици Кнежево синоћ је, око двадесет један час и десет минута, пријављено да је лице Д. Г. упутило пријетње по живот ватреним оружјем једном мјештанину Кнежева, а да су том догађају присуствовала и тројица држављана Србије.

На основу наредбе Основног суда у Котор Варошу, а уз сагласност дежурног тужиоца Окружног јавног тужилаштва, извршен је претрес куће у власништву Д. Г.

Том приликом пронађени су и одузети аутоматска пушка, сто осамдесет два комада муниције, пиштољ и сто седамдесет седам стабљика које асоцирају на индијску конопљу. Полиција је у близини куће уочила и дио земљишта припремљен за даљи узгој ове биљке, као и друге предмете који се могу довести у везу са наведеним кривичним дјелима.

Истрагом је утврђено да се са узгојем и прометом наркотика, осим Д. Г., доводе у везу и ухапшени држављани Србије.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, а против свих лица биће поднесени извјештаји о почињеним кривичним дјелима након комплетирања предмета.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

хапшење

Кнежево

конопља

ухапшени

шверц дроге

Коментари (0)

Прочитајте више

Стубови за струју.

Свијет

Град остао без струје на 42 степена

3 ч

0
Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

Економија

Преминуо вам је члан породице? Не дирајте његову картицу, ево ко добија тај новац

3 ч

0
беба и мајка руке

Србија

Тек рођена беба повријеђена у саобраћајној несрећи: Више особа завршило у болници

4 ч

0
Вијеће народа

Република Српска

Заједничка комисија без сагласности о вету Бошњака, одлучиваће Уставни суд

4 ч

0

Више из рубрике

Ротација на поицијском аутомобилу.

Хроника

Задранин погинуо у судару код Травника

4 ч

0
Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу

Хроника

Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу

6 ч

0
Аутомобил полиције ФБиХ

Хроника

Возио без возачке дозволе, за казне дугује преко 20.000 КМ

6 ч

0
Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

Хроника

Имамовићу 14 година затвора за убиство и покушај убиства у Добоју!

6 ч

0

  • Најновије

18

11

Невријеме "библијских размјера": Ураган харао градовима, десетине људи повријеђене

18

07

Пао систем за идентификацију путника у Хрватској, гранични прелаз блокиран

18

00

Активисти странке Владе Ђајића претукли власника и госте бањалучког кафића!

17

57

Вулић: ЦИК није радио у складу са законом, неће добити подршку СНСД-а

17

43

Није усвојен захтјев да се по хитној процедури расправља о увођењу заједничког броја 112

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима