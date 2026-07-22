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Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 12:11

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Држављани Србије ухапшени због експлозије у Котор Варошу
Фото: АТВ

Држављани Србије М.А. и Ј.Д. ухапшени су због сумње да се могу довести у везу са експлозијом која је јуче потресла Котор Варош.

Како сазнајемо, они се сумњиче да су активирали ручну бомбу испред приватне куће у Котор Варошу, чији власник није био у кући и налази се на одмору.

У ПУ Бањалука наводе да су осумњичени идентификовани и ухапшени у сарадњи са ПУ Источно Сарајево.

"Предузимањем законом прописаних мјера и радњи и прикупљеним сазнањима утврђено је да се у везу са експлозијом у Котор Вароши могу довести М.А. и Ј.Д. који су држављани Србије. Такође, трага се за још једном особом", саопштила је ПУ Бањалука.

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Додају да је о свему обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука, који се изјаснио да у конкретном случају постоје елементи кривичног дјела изазивање опште опасности.

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Тагови :

хапшење

Котор Варош

Експлозија

Држављанин Србије

Полиција

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