Са насукане једрилице спасено дванаест људи, међу њима шесторо дјеце

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На Јадрану код Хвара одиграла се права драма. Једрилица, у којој је било 12 особа од којих шесторо дјеце, се насукала.
Министарство мора, саобраћаја и инфраструктуре Хрватске саопштило је да су сви путници са једрилице успјешно спасени. Како се наводи у саопштењу, ријеч је о држављанима Шпаније.
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"Дојава о поморској несрећи примљена је синоћ, 21. јула у 22.58 часова, у Националном центру за усклађивање трагања и спасавања на мору у Ријеци (МРЦЦ Ријека), о чему је одмах обавијештена испостава Лучке капетаније Хвар, чији су службеници одмах испловили у спасилачку акцију", саопштило је Министарство.
Насукану једрилицу са 12 чланова посаде, међу којима је било шесторо дјеце, службеници Лучке капетаније Хвар убрзо су пронашли на пријављеној локацији. Након што су утврдили да међу путницима нема повријеђених, све су их евакуисали на спасилачки чамац и око 23.30 часова превезли у Хвар, чиме је акција успјешно завршена.
"Двотрупна једрилица, дуга 12,8 метара, у власништву домаће чартер компаније, остављена је на мјесту насукавања, гдје се, према изјави посаде, нашла усљед неповољних временских прилика на мору", наводи се у саопштењу Министарства.
Како наводи портал 24сата, лучка капетанија Хвар наложила је власнику да организује комерцијално одсукавање и тегљење једрилице. Власник је исте вечери ангажовао специјализовану компанију за помоћ пловилима и посадама на мору.
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Једрилица је потом успјешно одсукана и отегљена у луку Хвар, гдје је везана до завршетка увиђаја којим ће бити утврђени узроци ове поморске несреће.
На мјесту насукавања није уочено загађење мора нити морске околине.
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