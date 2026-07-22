У Словенији ухапшени држављани БиХ: Представљали се онлајн као жена, па узимали паре

Аутор:АТВ редакција
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Против тројице млађих држављана БиХ у Мариору је окончана истрага. Они се сумњиче за више кривичних дјела, међу којима су разбојништва, насилничко понашање и покушај изнуде.
Како је саопштила Полицијска управа Марибор, прошле седмице ухапшени су држављани БиХ старости 19, 20 и 21 годину. На терет им се ставља укупно шест кривичних дјела два разбојништва, двије лаке тјелесне повреде, једно насилништво и један покушај изнуде.
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Полиција је навела да је један од осумњичених и раније био предмет кривичног поступка због сличних дјела.
Истрагом је утврђено да су осумњичени путем једне интернет апликације отворили лажни профил представљајући се као млађа жена. На тај начин ступили су у контакт с тројицом оштећених, с којима су током јула договорили састанке на подручју Марибора.
Након сусрета од њих су, уз пријетње и физичко насиље, захтијевали да у своје име закључе претплатничке уговоре за мобилне телефоне веће вриједности. Током напада одузимали су им и вриједније личне предмете те им нанијели лаке тјелесне повреде.
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Приликом претреса полиција је код осумњичених пронашла предмете који ће бити кориштени као доказ у даљњем кривичном поступку.
По завршетку предистражних радњи сва тројица су приведена дежурном истражном судији Окружног суда у Марибору. Суд је најприје одредио њихово задржавање, а потом двојици осумњичених изрекао мјеру притвора.
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