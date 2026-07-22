Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

Жена (39) је задобила тешке повреде на Врачару кад је аутомобил налетио на њу док се са ћерком (6) налазила на тротоару, сазнаје Телеграф!

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Аутомобил "ауди А3" београдских таблица наводно јој је од силине ударца скоро откинуо обје ноге након чега је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар гдје се љекари боре за њен живот. Дјевојчица је задобило подливе по ногама.