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Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:06

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Возило Хитне помоћи.
Фото: Pexels

У Београду се јуче око 17 часова догодила тешка саобраћајна несрећа.

Жена (39) је задобила тешке повреде на Врачару кад је аутомобил налетио на њу док се са ћерком (6) налазила на тротоару, сазнаје Телеграф!

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Аутомобил "ауди А3" београдских таблица наводно јој је од силине ударца скоро откинуо обје ноге након чега је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар гдје се љекари боре за њен живот. Дјевојчица је задобило подливе по ногама.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

Београд

повријеђена жена

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