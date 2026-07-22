Љекари се боре за живот повријеђене жене: Аутомобил јој откинуо ноге?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
У Београду се јуче око 17 часова догодила тешка саобраћајна несрећа.
Жена (39) је задобила тешке повреде на Врачару кад је аутомобил налетио на њу док се са ћерком (6) налазила на тротоару, сазнаје Телеграф!
Друштво
Данас је велики празник: Славимо свеца чија је молитва чудотворна
Аутомобил "ауди А3" београдских таблица наводно јој је од силине ударца скоро откинуо обје ноге након чега је колима Хитне помоћи превезена у Ургентни центар гдје се љекари боре за њен живот. Дјевојчица је задобило подливе по ногама.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Наука и технологија
11 ч0
Србија
11 ч0
Наука и технологија
11 ч0
Свијет
11 ч0
Србија
11 ч0
Србија
11 ч0
Србија
12 ч0
Србија
14 ч0
Најновије
10
26
10
26
10
22
10
14
10
12
Тренутно на програму