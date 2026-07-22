Тања Савић: "Не знам зашто певачице имају потребу да иду на јахте"

Аутор:АТВ редакција
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Док многи љето користе за одмор и уживање на луксузним дестинацијама, Тања Савић готово да нема времена за предах.
Пјевачица је овог љета потпуно посвећена наступима, календар јој је попуњен мјесецима унапријед, а због бројних путовања признаје да нема времена ни за купање, иако често пјева у приморским мјестима.
За разлику од бројних колегиница које слободно вријеме проводе на јахтама и такве тренутке дијеле са пратиоцима на друштвеним мрежама, Тања каже да то није њен начин одмора.
"Ма каква јахта. Мене то смара и умара. Мене то не занима. Док се попнем на јахту, док сиђем… Ја сам и онако успорена и поспана, па пашће мрак, гости би ме чекали на наступу", рекла је кроз осмијех.
Присјетила се и једног искуства из Мајамија, које јој није остало у лијепом сјећању.
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"Десило се једном у Мајамију, имали смо јахту, то је био хаос. И бенд ме чекао и гости", испричала је пјевачица.
Иако разумије због чега многе пјевачице бирају овакав вид одмора, признаје да њу такав начин провода једноставно не привлачи.
"Не знам зашто певачице имају потребу да иду на јахте. Лепе су фотографије за Инстаграм и тако неке сврхе. Младе девојке и треба да се сликају и у бикинију и на јахти. То је супер и за неки едиторијал или тако нешто", закључила је Тања Савић.
(ГрандТВ)
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