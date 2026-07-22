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Хороскоп за сриједу: Могуће добре вијести за један знак

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 07:03

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Хороскоп
Фото: pexels/Paoko

Шта нам звијезде доносе данас?

Ован

Дан је повољан за завршавање обавеза које сте одлагали. Вољена особа ће имати разумијевања за ваше планове, док слободни могу упознати некога на необичном мјесту. Одвојите вријеме за одмор.

Бик

Могуће су добре вијести које се тичу посла или финансија. Партнер ће цијенити вашу искреност, а слободни би могли привући пажњу особе која им се већ дуже допада. Пазите на исхрану.

Близанци

Очекује вас динамичан дан и више прилика за нове контакте. Вољена особа ће вас пријатно изненадити својим поступком, док слободни могу остварити занимљив разговор који води ка нечему више. Не запостављајте сан.

Рак

Бићете успјешни у рјешавању пословних обавеза и лакше ћете доносити одлуке. Партнер ће вам пружити осјећај сигурности, а слободни би могли добити позив који ће их обрадовати. Уносите више течности.

Лав

Пред вама је дан испуњен добром енергијом и новим приликама. Вољена особа ће вам показати колико јој значите, док слободни могу упознати занимљиву особу преко пријатеља. Избјегавајте претјерано напрезање.

Дјевица

Ваш труд ће бити примијећен и донијети добре резултате. Партнер ће имати стрпљења за ваше дилеме, а слободни би могли започети дописивање са особом која им је занимљива. Посветите више пажње одмору.

Вага

Добро расположење и позитиван став отвориће вам многа врата. Вољена особа ће вас обрадовати лијепим изненађењем, док слободни могу обновити контакт са неким из прошлости. Јачајте имунитет.

Шкорпија

Дан доноси прилику да завршите важан посао без већих препрека. Партнер ће вас подржати у свакој одлуци, а слободни могу доживјети сусрет који ће оставити снажан утисак. Избјегавајте стрес.

Стријелац

Имаћете довољно енергије да реализујете све што сте испланирали. Вољена особа ће прихватити вашу иницијативу, док слободни могу упознати особу сличних интересовања. Више боравите на свјежем ваздуху.

Јарац

Пословне обавезе одвијаће се боље него што сте очекивали. Партнер ће вам бити велика подршка, а слободни би могли започети ново познанство које обећава. Обратите пажњу на унос витамина.

Водолија

Ваше идеје ће наићи на добар одзив и донијети вам додатно самопоуздање. Вољена особа ће вас изненадити знаком пажње, док слободни могу очекивати занимљив сусрет. Не занемарујте физичку активност.

Рибе

Дан је погодан за нове почетке и доношење важних одлука. Партнер ће показати више њежности него иначе, а слободни могу остварити лијепо познанство које ће их заинтересовати. Чувајте кичму.

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