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Драган из прве ријешио асоцијацију: Раније, прије и коначно је?

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 17:44

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Драган из прве ријешио асоцијацију: Раније, прије и коначно је?
Фото: Youtube/RTS

Такмичар Драган Брзаковић успио је да направи пометњу у Слагалици какву смо само неколико пута имали прилике да видимо од како се квиз емитује.

У сусрету са такмичарем Милошем Петровићем одиграла се сцена која га је у неизвјесној борби на крају довела до побједе.

Када су плави и црвени такмичар стигли до игре "Асоцијације", Драгану је био довољан један потез за коначно рјешење.

Драган је отворио четврто поље у А колони гдје је добио ријеч "Раније", а затим се окушао са рјешењем колоне А са "Прије", што је такође било тачно. За коначно је изабрао "Подне" и однио побједу у овој игри.

"Је л' ово могуће", упитала је водитељка Марија Вељковић.

"Свака част", рекао је Милош Драгану. Брзаковић је имао више него довољан број поена за побједу. Драган је на крају славио резултатом 285:252.

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Таг :

Слагалица

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