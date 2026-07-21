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Заплијењено око 800 килограма кокаина

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 19:48

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Заплијењено око 800 килограма кокаина
Фото: АТВ

У акцији коју су заједно спровели припадници Финансијске полиције из Савоне и Ђенове и службеници Агенције за царину и монопол (Адм), заплијењено је 650 пакета кокаина сакривених у расхладном контејнеру који је из Еквадора стигао са товаром банана.

Према процјенама истражитеља, да је дрога доспјела на илегално тржиште, њена вриједност на улици би достигла око 250 милиона евра.

Присуство српске заставе одмах је постала једна од главних тема у италијанским медијима. Међутим, стручњаци упозоравају да тај детаљ сам по себи не представља доказ о поријекло дроге нити указује на умијешаност српских криминалних организација.

У међународном кријумчарењу наркотика картели већ годинама користе различите симболе, логотипе, животиње, познате робне марке, па чак и заставе држава као интерне ознаке појединих пошиљки.

Ријеч је о својеврсном систему обиљежавања који омогућава разликовање различитих пошиљки, идентификацију власника робе, наручиоца или криминалне групе којој је пошиљка намијењена.

Како наводе италијански медији и међународне организације које се баве борбом против трговине наркотицима, попут Интерпола, прикупљају овакве симболе како би повезали заплијене извршене у различитим државама и реконструисале међународне криминалне мреже.

Истражитељи зато анализирају заставу одштампану на пакетима као један од трагова који би могао да помогне у расвјетљавању случаја али за сада не постоји ниједан доказ који би указивао на директну везу са Србијом.

Кокаин је био сакривен међу десетинама палета банана које су стигле из једне од главних еквадорских лука. Расхладни контејнери са тропским воћем већ годинама представљају један од најчешћих начина за кријумчарење кокаина из Јужне Америке у Европу.

Лука Вадо Лигуре посљедњих година постаје све значајније чвориште трговинских токова међу Јужне Америке и Европе, због чега се налази под појачаним надзором италијанских власти.

Прије само неколико седмица у истој луци заплијењено је још око 340 килограма кокаина који је у том случају био сакривен у пошиљци плантана. Ова запљена дио је континуиране акције италијанске Финансијске полиције и Агенције за царине и монополе усмјерене на сузбијање међународне трговине наркотицима, уз појачане контроле терета који у Италију стиже из земаља Латинске Америке.

(Глас Српске)

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Тагови :

заплијењен кокаин

Италија

Полиција

Финансијска полиција

Дрога

нарко картели

кријумчарење

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