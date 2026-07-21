Потресни детаљи убиства Ен Видикомб: Антитерористичка полиција и даље утврђује мотиве

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Џошуа Кери (28), оптужен за убиство бивше британске посланице и некадашње министарке Ен Видикомб, наводно ју је 21 пут ударио чекићем у главу и украо јој новчаник, речено је пред судом у Вестминстеру.
Према наводима тужилаштва, Кери је 8. јула, нешто послије поднева, стигао до осамљеног бунгалова у којем је Видикомбова живјела, у мјесту Хејтор у Девону. Некадашњи посланик касније је била и члан странке Реформ УК.
На снимку камере са звона на улазним вратима види се како се црвени аутомобил „воксол корса“ зауставља испред куће, речено је на саслушању пред Вестминстерским магистратским судом, пише британски „Индепендент“.
Тужилац Кашир Малик рекао је да је камера у ходнику забиљежила тренутак када је 78-годишња политичарка сједила у кухињи и ручала, прије него што је оптужени ушао кроз улазна врата и упитао је:
„Претпостављам да немате банковне картице и личну карту?“
Кери је потом, према наводима оптужнице, Видикомбову 21 пут ударио чекићем у главу, након чега ју је извукао из столице и оборио на под.
Бившу посланицу наредног дана пронашао је баштован, који је дошао да провјери шта се дешава након што се није појавила на заказаном интервјуу за телевизију Канал 5. Суд је саопштио да је прелиминарни узрок смрти „повреда главе нанесена тупим предметом“.
Кери, који је неколико дана касније ухапшен у свом дому у Јужном Јоркширу, удаљеном више од 480 километара од мјеста злочина, појавио се пред судом у сивој затворској тренерци.
Током кратког саслушања говорио је само како би потврдио своје име, датум рођења и адресу.
Тужилац Малик навео је да су током претреса канти за смеће испред Керијеве куће пронађени чекић и црне рукавице на којима је откривен ДНК траг Ен Видикомб.
Шеф британске полиције за борбу против тероризма Лоренс Тејлор изјавио је јуче, приликом објављивања оптужнице, да се и даље истражује да ли је напад имао политички мотив.
„Желим јасно да нагласим да се истрага о овој особи, утврђивање њених мотива и евентуалних ширих активности у којима је могла да учествује, наставља“, рекао је Тејлор.
Кери је, како наводи Би-Би-Си (BBC), ухапшен 11. јула због сумње да је починио убиство. Међутим, након што су током његовог боравка у притвору пронађени нови докази, поново је ухапшен због сумње да је „извршио, припремио или подстицао терористичке акте“.
Тијело седамдесетосмогодишње бивше посланице пронађено је 9. јула у њеној кући у Хејтор Вејлу, у Девону, са „тешким повредама“, након интервенције хитне помоћи.
Полиција Девона и Корнвола потом је саопштила да вјерује да је напад на Видикомбову извршен дан раније, 8. јула, око 12.30 часова.
Видикомбова је постала широко позната јавности након што је напустила парламент, учествујући у ријалити програмима попут „Великог брата“.
Касније се придружила Брегзит партији и постала портпаролка странке Реформ УК, познате по ставовима против имиграције.
Видикомбова је била посланица Конзервативне партије у британском парламенту од 1987. до 2010. године, а током мандата бившег британског премијера Џона Мејџора обављала је неколико нижих министарских функција.
Током политичке каријере била је позната по конзервативним ставовима, укључујући противљење абортусу и проширењу права ЛГБТК+ (LGBTQ+) заједнице.
(Телеграф)
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Свијет
2 ч0
Сцена
2 ч0
Најновије
21
20
21
10
21
09
21
05
21
04
Тренутно на програму