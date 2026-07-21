Позната глумица (19) погинула у стравичној саобраћајки: Објављен снимак несреће

Аутор:АТВ редакција
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Кејли Хотл, млада глува глумица која је играла Џију у филмовима „Годзила против Конга“ и „Годзила x Конг: Ново царство“, преминула је у 19. години.
Њен отац Џошуа Хотл потврдио је за медије да је Кејли погинула у саобраћајној несрећи која се догодила у уторак ујутру у Мериленду. Касније је на Фејсбуку објавио видео у којем је на америчком знаковном језику говорио о околностима њене смрти.
„Идем на лет на који никада не бих желио да идем“, написао је уз видео.
Џошуа је за ТМЗ изјавио да је ујутру 21. јула сазнао за тешку несрећу и да му је речено да је његова кћерка преминула на путу до болнице. У видеу је додао да лети из Тексаса у Мериленд како би преузео тијело своје кћерке.
Кејли и њени родитељи су глуве особе, а како пише „Хјустон кроникл“, глувоћа је присутна у четири генерације породице њеног оца. Тексашка школа за глуве, коју је Кејли похађала, објавила је саопштење поводом њене смрти.
„Са дубоком тугом дијелимо потресну вијест да је једна од наших матуранткиња, Кејли Хотл, јуче трагично преминула у саобраћајној несрећи у Фредерику у Мериленду“, објавила је школа на Фејсбуку.
„Наша срца су уз Кејлину породицу, пријатеље, другове из разреда и све који су је познавали и вољели у овом невјероватно тешком тренутку.“
Школа је замолила јавност да поштује приватност породице.
„Тренутно имамо веома мало информација и молимо све да поштују приватност Кејлине породице и да се уздрже од дијељења или нагађања о околностима несреће“, наведено је у објави.
У интервјуу за „Хјустон кроникл“ Кејли је испричала да је њена глумачка каријера почела 2017. године, када се појавила у реклами за апликацију „Конво“. Та реклама привукла је пажњу продуцената филма „Конг: Острво лобање“, који су закључили да одговара опису лика Џије, сирочета које са Кинг Конгом комуницира знаковним језиком.
У филму „Годзила против Конга“ глумила је уз Александра Скарсгарда, Мили Боби Браун, Ребеку Хол и друге. Њен лик, Џија, усвојена је кћерка докторке Илене Ендруз, коју тумачи Хол.
Кејли, Ребека Хол и Брајан Тајри Хенри поновили су своје улоге у наставку из 2024. године. Нови наставак најављен је за март 2027. године, али према доступним информацијама, Кејли и Хол нису дио тог пројекта.
Поред улоге у франшизи, Кејли је 2021. године глумила и у епизоди серије „Магнум П.И.“. За улогу у филму „Годзила x Конг: Ново царство“ из 2024. године била је номинована за награду „Сатурн“ за најбољу изведбу младог глумца, преноси Б92
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