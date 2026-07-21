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Министри забринути због обнављања сукоба Ирана и Америке

Аутор:

АТВ редакција
21.07.2026 18:04

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Предсједавајућа АСЕАН-а и министарка иностраних послова Филипина **Тереза Лазаро**, у средини, домаћин је неформалних консултација са министрима иностраних послова током састанка министара иностраних послова Асоцијације држава југоисточне Азије (**АСЕАН**) у Филипинском међународном конгресном центру у **Манили**, уторак, 21. јул 2026. године.
Фото: Tanjug/Francis R. Malasig/Pool Photo via AP

Министри спољних послова Асоцијације земаља југоисточне Азије /АСЕАН/ изразили су забринутост због обнављања непријатељстава између Ирана и САД, што повећава неизвјесност у регији.

"Дубоко смо забринути због тога што овај развој догађаја озбиљно подрива актуелне напоре кључних посредника и умањује шансе за мирно рјешење кроз дијалог и дипломатију", навели су министри у саопштењу након састанка иза затворених врата у Манили.

Састанку су присуствовали министри спољних послова 11 чланица Асоцијације и њихови главни партнери.

Очекује се да ће званичници разговарати и о тензијама у Јужном кинеском мору, док АСЕАН и Кина и даље покушавају да усагласе кодекс понашања да би спријечили ескалацију спорова послије готово 10 година.

Југоисточна Азија је велики увозник нафте, а њен укупни бруто домаћи производ достиже 3,8 трилиона долара годишње, преноси Срна.

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Тагови :

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Иран

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Сукоб

Кина

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