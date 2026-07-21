Осумњичени за убиство Ен Видеком пред судом

Аутор:АТВ редакција
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Џошуа Кери, који је оптужен за убиство ветеранке британског парламентаризма Ен Видеком 9. јула, појавио се данас први пут пред судом у лондонској општини Вестминстер.
Тужилац Кашиф Малик предочио је суду да је двадесетосмогодишњак из Јужног Јоркшира паркирао свој црвени „Воксхол корсу“ испред куће политичарке, а затим ушао у њену кухињу док је ручала и усмртио је двадесет једним ударцем чекићем у главу.
Седамдесетосмогодишњу Ен Видеком пронашао је њен баштован, а узбуну су подигли и новинари британског Канала 5 када се она није одазвала претходно договореном интервјуу.
Хитна помоћ је по доласку одмах прогласила њену смрт.
Оптужени Кери је на данашњем рочишту само потврдио свој идентитет и адресу.
Полиција и даље истражује убиство као терористички чин.
Преокрет у истрази изазвао је таблоид „Сан“, који је објавио снимак са приватне камере, забиљежен неколико сати прије убиства, на којем се види младић како излази из куће првоосумњиченог.
Сусједи су посвједочили да је на задње сједиште црвеног аутомобила ставио дрвену мотку.
Идентификација аутомобила убрзо је довела до Керијевог хапшења.
(РТС)
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