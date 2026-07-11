Мушкарац пуштен након хапшења због смрти бивше британске министарке

Аутор:АТВ редакција
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Човјек, који је ухапшен непосредно пошто је откривено убиство чувене британске политичарке Ен Видеком у њеном дому у Девону, пуштен је послије мање од дана у притвору, саопштава полиција те области на југозападу Енглеске.
Седамдесетосмогодишња политичарка пронађена је у ноћи између 9. и 10. јула у свом дому са тешким тјелесним повредама, којима је подлегла.
Послије вишечасовне потјере, полиција Девона и Корнвола ухапсила је двадесетшестогодишњег бијелца британске националности, али он сада није под сумњом.
На конференцији за новинаре непосредно послије хапшења, представник полиције објаснио је да се злочин не подводи под тероризам, нити убиство из политичког разлога.
Ен Видеком била је посланица Конзервативне странке двадесет три године. Била је задужена за управу над затворима и казнено поправним домовима у влади Џона Мејџора.
Иако изузетно строга, она је за вријеме свог мандата обишла сваког затвореника што нико, осим ње никада није успио.
Била је министар унутрашњих послова владе у сјенци Вилијама Хејга за време мандата Тонија Блера.
Једини је британски посланик, за кога се зна да је сваки дан послије засједања парламента обилазио бескућнике у општини Вестминстер.
Није се либила да се супротстави сопственој странци. Тако је подржала лабуристе у доношењу закона о забрани лова на лисице, који су многи конзервативци сматрали обликом класне борбе против земљопоседничке аристократије.
Ен Видеком напустила је Англиканску цркву и прешла у римо-католичанство када је кантерберијски надбискуп подржао истополне бракове.
Била је и посланик Европског парламента и велики заговорник изласка Уједињеног Краљевства из Европске уније.
Због тих ставова напустила је Конзервативну странку и придружила се реформистима Најџела Фаража.
Политички активна, после посланичког живота Ен Видеком, једна од најконтроверзнијих личности британске политичке сцене, окренула се телевизији.
Учестовала је у ријалити програмима у којима су грађани, навикли на њене оштре политичке наступе, видјели њену умјетничку, разиграну, па чак и духовиту страну.
Британски премијер сер Кир Стармер саопштио је да је шокиран вијестима о убиству политичке ветеранке.
Предсједница Конзервативне странке Кеми Бејденок наглашава да је запрепашћена детаљима "ужасавајућег убиства" Ен Видеком.
Ен Видеком посљедњи пут се појавила на телевизији пре пар дана подржавајући одлуку Најџела Фаража да врати посланички мандат и кандидује се за посланика на истој изборној јединици.
Најџел Фараж ју је у интервјуу послије вијести о њеној смрти описао као "најважнију жену у британској полици од Маргарет Тачер", преноси РТС
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