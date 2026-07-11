Тражили да дијете одсуствује 3 седмице из школе због свадбе

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Породична свадба у Пакистану довела је родитеље једне ученице основне школе пред Савезни управни суд у Аустрији. Они су жељели да дјевојчицу ослободе наставе чак три седмице прије почетка распуста, али у томе нису успјели.
Родитељи су 1. јуна поднијели захтјев да њихова кћерка буде ослобођена наставе од 22. јуна до 10. јула, пише „Кронен цајтунг“ (Kronen Zeitung).
Као разлог су навели свадбу која је требало да буде одржана 27. јуна у Пакистану. Објаснили су да свадбене свечаности у тој земљи трају неколико дана, као и да путовање у једном смјеру траје око десет часова. Породица је у тренутку подношења захтјева већ била резервисала авионске карте.
И управа школе и Дирекција за образовање одбиле су захтјев родитеља, након чега су они уложили жалбу.
Случај је на крају стигао пред Савезни управни суд, али ни тамо породица није успјела да добије дозволу за изостанак дјевојчице.
Према ставу надлежних, породична свадба у начелу може да буде оправдан разлог за изостанак са наставе. Међутим, одобрени период мора бити ограничен на само трајање догађаја и вријеме неопходно за путовање.
Изостанак од седам дана прије свадбе и двије седмице након ње, према оцјени надлежних, није био оправдан.
Суд је, како преноси „Кронен цајтунг“, закључио да се „боравак мора оцијенити као уобичајено туристичко путовање и фактичко продужење љетног распуста“.
Дирекција за образовање истакла је да ученици ван периода распуста могу да изостају са наставе само из одређених разлога. Међу њима су болест, ванредни догађаји у животу дјетета или неприхватљиво тежак пут до школе.
„Одмор или продужење распуста због путовања ни у ком случају не представљају оправдане разлоге“, навела је школска управа, преноси аустријски дневни лист.
Приликом доношења оваквих одлука није важно да ли ученик има добре или лоше оцјене. Одлучујуће је искључиво то да ли постоји законом признат разлог за изостанак са наставе.
(Хојте)
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