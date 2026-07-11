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Кинески робот-пас оборио рекорд отпорности на екстремну топлоту

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 14:07

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Робот пас
Фото: Telegram/Sputnik Srbija

Кинески робот-пас - „WuBa Tianlang Q25“ - успјешно је издржао 40 минута у затвореној комори на 300 степени целзијусових, а затим још два минута поред отвореног пламена од петсто степени.

Робот је намењен за рад у изузетно опасним условима, попут пожара, топионица и подручја захваћених катастрофама, гдје би људи и конвенционалне машине тешко могли да функционишу.

(спутник србија)

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Тагови :

Робот

Кина

Робот пас

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