Укопом десет Бошњака завршен скуп у Поточарима

Аутор:АТВ редакција
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Комеморација у Поточарима код Сребренице, уз вјерски обред који је предводио поглавар Исламске вјерске заједнице у БиХ Хусеин Кавазовић, завршена је укопом посмртних остатака 10 идентификованих Бошњака настрадалих у јулу 1995. године.
Скупу је присуствовало више хиљада грађана, бројне делегације из ФБиХ и стране претежно нижерангиране дипломате, већином из муслиманских земаља, који су положили цвијеће код централног камена у Меморијалном центру Поточари погинулим бошњачким војницима, припадницима злогласне сребреничке 28. дивизије којом је командовао Насер Орић.
Тиме је обиљежена 31 година од њиховог страдања, преноси Срна.
Стране дипломате су већ напустиле Поточаре, а и грађани, од којих многи нису ни ушли у мезарје, почињу да одлазе и остају само чланови породица и радници који уређују гробна мјеста.
Као и претходних година скуп је био "зачињен" бијелим заставама са љиљанима, али без мачева. Такође, велики број присутних мушкараца, а и жена, на главама су носили капе са заставама БиХ и Турске.
Новинари из медија Републике Српске нису добили могућност да се акредитују за скуп и нису могли да непосредно прате овај догађај.
Само 200 метара од мјеста одржавања комеморације и укопа муслиманских шехида, у центру Поточара, чуло се "Бујрум, лубенице код Хаме из Зенице".
Преко пута димио се роштиљ и ширио мирис ћевапа и пљескавица, а двадесетак метара даље владала је скоро вашарска атмосфера. Испод пуних задимљених шатора сјекло се и јело печење, ћевапи, слаткиши, а продавала се и друга непрехрамбена роба.
Комеморацију су обезбјеђивали припадници Министарства унутрашњих послова, односно Полиција Републике Српске у сарадњи са осталим безбједносним структурама.
(Срна)
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