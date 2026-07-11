Грчки љекари се огласили о стању Србина повријеђеног на лету Рајанера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Српски држављанин (61), који је повријеђен на лету из Солуна када су се дијелови мотора откинули и разбили прозор авиона задобио је повреде врата и рамена, јављају грчки медији.
Предсједник Панхеленске федерације запослених у јавним болницама Михалис Јанакос изјавио је да се повријеђени Србин такође лијечи и од опекотина насталих од трења ваздуха, као и да је у стању шока, али потпуно свјестан.
Повријеђени је превезен у болницу ради медицинске помоћи, док су остали путници здравствено добро, упркос снажном шоку који су преживјели.
Авио-компанија Рајанер на чијем је авиону дошло до инцидента саопштио је да је одмах по слетању авион премјештен на посебну платформу аеродрома, гдје је обављена истрага како би се утврдило шта је изазвало инцидент.
- Током лета дошло је до одвајања једног прозора у путничкој кабини. Авион је безбједно слетио, а путници су враћени у терминал. Један путник је затражио и добио медицинску помоћ. Како би се кашњење свело на минимум, обезбијеђен је други авион који је путнике превезао до Мемингена - саопштила је компанија Рајанер, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
49 мин0
Свијет
1 ч0
Свијет
1 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
16
18
16
12
16
09
16
09
16
05
Тренутно на програму