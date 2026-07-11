Ова три знака улазе у свој најсрећнији период ове године

Велики космички преокрет је пред нама, а за три посебна знака зодијака вечерас званично почиње најсрећнији период ове године. Ако сте претходних мјесеци осјећали терет и тапкали у мјесту, вријеме је за олакшање.

Астролошки аспекти се коначно поравнавају тако да бришу препреке и отварају врата дуготрајном успјеху који ће трајати недјељама.

Овај златни низ доноси вјетар у леђа на свим пољима. Неки ће коначно наплатити свој труд и видјети озбиљан прилив на рачуну, док друге чека емотивно буђење и сусрети који мијењају животни правац.

Бик: Новац стиже до краја мјесеца

Бикови, планете коначно стоје на вашој страни и то прво осјећа ваш новчаник. Оно што мјесецима гурате уз брдо сада почиње да се исплаћује. Већ у сриједу поподне стиже конкретно обећање, исплата или понуда за посао. Немојте из навике да одбијете прилику која дјелује превише добро. Овога пута нема замки, ово је чиста награда за ваше стрпљење. Сједите мирно, израчунајте све и реците да.

Лав: Рефлектор се пали на вама

Лавовима почиње вријеме када свака соба у коју ушеташ ради по њиховим правилима. Ваша енергија плени, а људи то осјећају чим проговорите. У петак увече очекујте поруку која враћа стару љубав или отвара сасвим нов круг пријатеља. Не трошите ову снагу на доказивање људима који су вас потценили прошле зиме. Усмјерите је на оно што градите сада. Крените први и не чекајте позив.

Стријелац: Зелено свјетло за ваше снове

Вама храброст никада не мањка, а сада вам се та смелост враћа троструко. Нешто што дуго одлажете – селидба, промјена посла или већи корак ка слободи – сада добија подршку која раније није постојала. Не размишљајте превише у понедјељак. Анализа вас само кочи баш када треба да скочите. Овај период тражи чист покрет, а не планирање на папиру. Спакујте кофере и крените тамо гдје вас срце зове.

Зашто баш ова три знака?

Тренутна констелација милује ватру и земљу. Бик, Лав и Стријелац добијају двоструку дозу космичке подршке за конкретне потезе. Срећа не пада са неба, али сваки ваш корак сада наилази на много мање отпора него раније.