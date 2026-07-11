Logo

Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке

Аутор:

Огњен Матавуљ
11.07.2026 16:50

Коментари:

0
Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке
Фото: ATV

У саобраћајној несрећи, која се догодила у Сарачици код Бањалуке погинуо је Зоран Ловрић (45), док су двије особе повријеђене, потврђено је за АТВ.

Несрећа се догодила у 14.35 часова када је дошло до директног судара два аутомобила. Трагови с лица мјеста указују да се несрећа догодила када је страдали Ловрић, из непознатих разлога, прешао у лијеву саобраћајну траку намијењену кретању возила из супротног смјера и директно ударио у аутомобил који је наишао из тог правца. Након судара двије особе су превезене у УКЦ Републике Српске, гдје им се указује помоћ.

Удес Бистрица

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

Из ПУ Бањалука раније је потврђено да се несрећа догодила око 14.35 часова на путу Бањалука - Бронзани Мајдан.

”Дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два аутомобила. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који на лицу мјеста руководи увиђајем”, наводе у ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Зоран Ловрић

удес

Бањалука

Саобраћајна несрећа

трагедија

Коментари (0)

Прочитајте више

Љубав плажа

Занимљивости

Ова три знака улазе у свој најсрећнији период ове године

3 ч

0
Ормуски мореуз

Свијет

Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

3 ч

0
Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови

Друштво

Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови

4 ч

0
"Ако гинемо, гинемо заједно" Исповијест Светлане, жене хероја која је спасила мужа да не испадне из авиона

Србија

"Ако гинемо, гинемо заједно" Исповијест Светлане, жене хероја која је спасила мужа да не испадне из авиона

4 ч

1

Више из рубрике

Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

Хроника

Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!

4 ч

0
Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!

Хроника

Хитна на терену: Жесток судар у Бањалуци!

4 ч

0
Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

Хроника

Туча у Приједору: Потукли се испред локала, обојица повријеђени

8 ч

0
Акција Сенсеи 2 наставак лабораторија марихуана

Хроника

Акција "Сенсеи 2": Заплијењено више од 150 стабљика марихуане

1 д

0

  • Најновије

19

50

Ово је мало ко очекивао: Вимблдон добио нову шампионку!

19

43

Јахорина: Млади кошаркаши брусе таленат

19

37

Полиција трага за Срђаном Алексићем и упозорава: "Не приближавајте му се"

19

32

Водовод изашао на терен на позив АТВ-а, породица Кокот добила воду

19

30

Скраћено радно вријеме у амбулантама породичне медицине

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима