Познат идентитет мушкарца који је погинуо у тешком удесу код Бањалуке

Аутор:Огњен Матавуљ
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У саобраћајној несрећи, која се догодила у Сарачици код Бањалуке погинуо је Зоран Ловрић (45), док су двије особе повријеђене, потврђено је за АТВ.
Несрећа се догодила у 14.35 часова када је дошло до директног судара два аутомобила. Трагови с лица мјеста указују да се несрећа догодила када је страдали Ловрић, из непознатих разлога, прешао у лијеву саобраћајну траку намијењену кретању возила из супротног смјера и директно ударио у аутомобил који је наишао из тог правца. Након судара двије особе су превезене у УКЦ Републике Српске, гдје им се указује помоћ.
Хроника
Тешка несрећа у Бањалуци: Једна особа погинула, двије повријеђене!
Из ПУ Бањалука раније је потврђено да се несрећа догодила око 14.35 часова на путу Бањалука - Бронзани Мајдан.
”Дошло је до саобраћајне незгоде у којој су учествовала два аутомобила. О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Бањалуци, који на лицу мјеста руководи увиђајем”, наводе у ПУ Бањалука.
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