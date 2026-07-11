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Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 15:56

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Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови
Фото: ATV

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће прије подне бити промјенљиво облачно, понегдје са краткотрајном кишом и пљусковима, а током дана очекује се смањење облачности и више сунчаних периода.

Увече ће у већини предјела бити претежно ведро, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар сјеверних смјерова, док ће на југу бити умјерена бура, која ће увече повремено јачати.

Јутарња температура ваздуха биће од 16 до 22, на југу до 25, а највиша дневна од 25 до 31, на југу до 35 степени Целзијусових, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.

У Републици Српској и Федерацији БиХ данас преовладавало нестабилно вријеме, понегдје са пљусковима и грмљавином.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Ливно 17, Бугојно 18, Мркоњић Град, Рибник, Шипово и Јајце 19, Кнежево 20, Зеница 21, Соколац, Бихаћ и Сарајево 22, Сански Мост 23, Нови Град и Хан Пијесак 24, Чемерно 25, Калиновик 26, Гацко и Мостар 27, Бањалука и Тузла 28, Добој, Сребреница и Градачац 29, Србац 30, Вишеград, Рудо и Требиње 31, Бијељина и Билећа 32, те Требиње 33 степена Целзијусова, преноси Срна

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