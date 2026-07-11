Љето је, а овдје је у БиХ нездрав ваздух

Коментари:0
Ваздух је јутрос у Зеници окарактерисан као нездрав, због чега су могуће појачане тегобе код обољелих од срчаних и плућних болести, док се и код осталих грађана може јавити негативан утицај загађења на здравље, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".
Индекс квалитета ваздуха у Зеници износио је 178.
Особама са срчаним и респираторним обољењима попут астме, препоручује се да смање боравак и физичке активности на отвореном, а исто се савјетује трудницама, дјеци и старијим лицима. И остали грађани требало би да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном, преноси Срна.
Ваздух је нездрав за осјетљиве категорије у Илијашу, гдје је индекс квалитета ваздуха износио 109, па се овим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања.
Најновије
16
12
16
09
16
09
16
05
15
56
Тренутно на програму