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Љето је, а овдје је у БиХ нездрав ваздух

11.07.2026 12:52

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Фото: Pexel/Landiva Weber

Ваздух је јутрос у Зеници окарактерисан као нездрав, због чега су могуће појачане тегобе код обољелих од срчаних и плућних болести, док се и код осталих грађана може јавити негативан утицај загађења на здравље, објављено је на интернет страници "Зрак.екоакција".

Индекс квалитета ваздуха у Зеници износио је 178.

Особама са срчаним и респираторним обољењима попут астме, препоручује се да смање боравак и физичке активности на отвореном, а исто се савјетује трудницама, д‌јеци и старијим лицима. И остали грађани требало би да избјегавају дужа и већа физичка напрезања на отвореном, преноси Срна.

Ваздух је нездрав за осјетљиве категорије у Илијашу, гд‌је је индекс квалитета ваздуха износио 109, па се овим категоријама становништва препоручује смањен боравак и физичка активност на отвореном, док се осталима савјетује да избјегавају дужа и већа физичка напрезања.

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Тагови :

загађен ваздух

Зеница

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