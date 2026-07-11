Logo

Остојић: Прошли вијек обиљежила стална борба за слободу уз три милиона жртава

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 13:15

Коментари:

4
министра рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске
Фото: ATV

Министар рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске Радан Остојић изјавио је данас да на Мраковици, да је 20. вијек за српски народ обиљежила стална борба за слободу, као и стално страдање, па су Срби имали скоро три милиона жртава само у прошлом вијеку.

"На овом светом мјесту данас свједочимо о двије чињенице, од којих је једна вјечита борба за слободу као највећи идеал који је прокламован још на Косову Пољу, а друга чињеница јесте страдање српског народа кроз читаву историју", рекао је Остојић током обиљежавања 84 године од Битке на Козари, преноси Срна.

Он је истакао да су Срби Христов народ, који иде Христовим путем - путем слободе, страдања и васкрсења.

"И у Другом свјетском рату српски народ је доживио страшну трагедију у борби за слободу. Можда епицентар тог страдања јесте управо Козара 1942. године. Више од 40.000 људи је овдје убијено, од њих готово 24.000 дјеце, више од 12.000 су имала мање од 15 година. Коме су они били криви? Коме су били криве жене, старци?" упитао је Остојић.

Он каже да ни данас Срби не могу да добију одговор на то питање, што упорно покушавају сакрити.

"Надам се да овај вијек неће бити такав, да ћемо знати на један мудар начин да се боримо за слободу. Одбрамбено-отаџбински рат је показао да смо добро научили лекцију историје. Да није било бораца Војске Републике Српске и Министарства унутрашњих послова, да није било Републике Српске у формално-правном смислу као заштитнице српског народа, сигурно да би се ова трагедија поновила и можда још и више", рекао је Остојић.

Он је истакао да је уродила плодом борба, која траје од Косова Поља на овим просторима, да Срби имају своју државу.

"У периоду од 1992. до 1995. године ми идемо путем слободе. И даље идемо путем потпуне независности, и ако Бог да, једног дана Република Српска ће бити потпуно независна држава, и као таква спојиће се са Србијом и Црном Гором", рекао је Остојић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Таг :

Радан Остојић

Коментари (4)

Више из рубрике

Ђорђе Тодоров

Република Српска

Тодоров: Памтимо геноцид над српским народом

3 ч

0
Милорад Додик

Република Српска

Додик: Злочини над српским народом не могу се заборавити нити опростити

3 ч

1
Саво Минић

Република Српска

Минић: Култура сјећања кључна за очување истине о страдању српског народа

4 ч

1
Министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир на Палама

Република Српска

Будимир: МУП предузео све да скуп у Поточарима протекне без инцидента

4 ч

0

  • Најновије

16

12

Европа разматра услове наплате проласка кроз Ормуски мореуз

16

09

Додик: Важно је да се истина о страдању Срба прикаже свијету

16

09

"Истина о страдању Срба биће у жижи свјетске јавности"

16

05

Трамп запријетио Ирану разорним ударом: Потпуно ћемо вас уништити!

15

56

Сутра промјенљиво облачно, а у овим дијеловима пљускови

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима