Додик: Истина о српском страдању све више ће продирати у свијет

- Историјска је чињеница да је Србима било забрањено да презентују своје страдање или у случају да то негдје успију од тога су остали окретали главу - нагласио је Додик.

Додик је истакао да је данас нешто другачија ситуација и у самој Америци, гдје је основни наратив заштита хришћанских вриједности у свијету и борба за очување хришћанства.

- И у томе амбијенту, вјерујем, да ће далеко више имати продора та презентација него што би имала да смо је радили за вријеме администрације Џозефа Бајдена, који није могао ништа да помогне Србима - додао је Додик.

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Указао је да се неко смислио да на крају грађанског рата у БиХ фаворизује лаж о томе да су Срби побили 300.000 муслимана и силовали 60.000 муслиманских жена.

- Сада сви знају да је то лаж - поручио је Додик.

Према његовим ријечима, у тој атмосфери лажи против српског народа направљена је атмосфера за политички споразум који се зове Дејтонски, који је искључиво имао намјеру да привуче Србе.

- Као што су нас купили овдје, водили у Јасеновац, тако су и потписали споразум у Дејтону, а онда пустили времену да уништи Србе на овим просторима. БиХ је за нас зла коб и не може да буде наша оријентација. Наша слобода се зове Република Српска и Србија, и ми ћемо наставити да се за то боримо - поручио је Додик.

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Немогуће је, како је рекао, да су у праву они који желе да потлаче Србе, а да није у праву српски народ који се бори за сопствену слободу, без жеље да потлачи друге.

"То напросто није ни логички, ни животно, ни цивилизацијски, никако", додао је Додик.

Подсјетио је да је Сена Узуновић, острашћена фундаменталисткиња и муслиманка, која је судила њему као предсједнику Српске за ништа, била помоћник команданта такозване Армије БиХ за правна питања у Коњицу, баш у вријеме када је убијено сво српско живље у Брадини.

- Она је по закону била дужна да тај злочин процесуира и пресуди. Касније је прешла на суд и ослободила те починиоце, да би се они појавили у Хагу, који их је осудио за тај злочин. Значи, Узуновићева је прекривала злочине - навео је Додик.

Наводећи да је њему суђено за то што "не поштује странца", Додик је рекао да би у случају да је попустио пред Кристијаном Шмитом значило да су безвезе погинули Срби на Козари, те упитао какав би он био Србин, Козарчанин или Поткозарчанин да је био поданик Шмита.

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- Зато нисам могао ниједног тренутка да прихватим такве лажи које су пласирали - додао је Додик.

Он је поручио да Република Српска данас боље стоји него икада до сада.

- Данас Република Српска има само један задатак - да буде окупљена око вриједности које зове Република Српска. И апелујем на сваког грађанина, и сваког човјека у Републици Српској да се окупимо око Српске - навео је Додик.

Меморијални центар Републике Српске покренуо је у центру Њујорка међународну кампању "Упознајте српско страдање", којом се први први пут у историји у Сједињеним Државама представља прича о страдању српског народа.

(РТРС)