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На Тајланду откривен нови диносаурус са вратом дугим као терен за крикет

Аутор:

АТВ редакција
11.07.2026 14:48

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Диносаурус
Фото: pexels/ Christian Zimmermann

Палеонтолози на Тајланду открили су нову врсту диносауруса на основу фосила пронађених у провинцији Каласин на сјевероистоку земље.

Диносаурус биљојед, назван „Урагасаурус каласиненсис“(Uragasaurus kalasinensis), живио је прије око 150 милиона година, током касне јуре, а према проценама истраживача, достизао је дужину до 20 метара, приближно колико износи дужина терена за крикет.

Посебност ове врсте био је изузетно дуг врат, карактеристичан за групу сауропода којој припада, а који им је вјероватно омогућавао да досегну вегетацију на различитим висинама.

Главни аутор студије, Апират Нилфанафан са Универзитета Махасаракхам, рекао је за да је фосил дио велике збирке пронађене на локалитету Фу Ној, који је први пут идентификован 2008. године након што је локални становник пронашао остатке налик змијским крљуштима.

На том налазишту пронађени су бројни фосили из периода касне јуре, при чему су више од 90 одсто чинили остаци диносауруса.

Истраживачи су пронашли зубе и кости више врста, али је кључан за идентификацију нове врсте био дорзални пршљен, кост из средњег или горњег дијела леђа.

Костур диносауруса

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ЦТ скенирање показало је да диносаурус припада породици „Маменцхисауридае сауропода“(Mamenchisauridae sauropod), познатој по веома дугим вратовима.

Истраживачи су утврдили и јединствене анатомске карактеристике, укључујући распоред потпорних костију у облику слова „Y“.

Нилфанафан је навео да су посебно структуре ваздушних шупљина биле другачије у односу на друге познате диносаурусе, што ову врсту издваја.

Ово је први фосил припадника породице „Mamenchisauridae“ пронађен на Тајланду, док је већина ранијих открића ове групе забиљежена у Кини.

У мају су научници такође објавили откриће друге врсте дуговратог биљоједног диносауруса са Тајланда, „Нагатитан“(Nagatitan), који је, према процјенама, био тежак око 27 тона и дуг 27 метара, што га, како наводе научници, чини највећим диносаурусом пронађеним у југоисточној Азији.

(спутник србије)

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Тагови :

диносауруси

Археолошко откриће

Тајланд

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