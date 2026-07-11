Епл одлучио да тужи ОпенАИ

Аутор:АТВ редакција
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Епл је јуче поднио тужбу против ОпенАи-ја, тврдећи да је компанија за вјештачку интелигенцију украла пословне тајне произвођача ајфона како би развила сопствене, још увијек ненајављене АИ уређаје.
У тужби поднетој Окружном суду САД за Сјеверни округ Калифорније, Епл оптужује ОпенАи за злоупотребу пословних тајни и кршење уговора, извјештава ЦНН .
ОпенАи је прошле године објавио да сарађује са бившим шефом дизајна компаније Епл на тајном пројекту развоја уређаја који би кориснике паметних телефона увео у доба вјештачке интелигенције. Очекује се да ће уређај бити представљен касније ове године, али би тужба могла да поремети те планове, као и да искомпликује планове ОпенАи-ја да ускоро изађе на берзу кроз масовну и дуго очекивану јавну понуду акција.
„Не занимају нас пословне тајне других компанија“, рекао је Дру Пусатери, портпарол OpenAI-а. „Остајемо фокусирани на стварање иновативне технологије која ће оснажити људе широм свијета.“
Тужба укључује OpenAI, његовог запосленог и бившег инжењера у Еплу, Чанга Лиуа, и Танга Тана, шефа за хардвер у OpenAI-ју који је раније водио дизајн производа за iPhone и Apple Watch. Тужена је и io Products, компанија коју је основао Џони Ајв, легендарни главни дизајнер у Еплу до 2019. године и један од твораца iPhone-а.
Прошле године, OpenAI је купио io Products. У тужби се не наводи име Ајва као туженог нити га се оптужује за било какво незаконито дјело.
Епл у тужби тврди да су Лиу и Тан играли кључне улоге у крађи. Лиу је напустио Епл да би се придружио ОпенАИ-ју у јануару 2026. године и наводно није одговорио на покушаје компаније да потпише споразум о повјерљивости, обави излазни интервју и потврди повратак званичних уређаја.
У тужби се наводи да није вратио службени лаптоп и да је након напуштања компаније приступио радном рачунару бившег колеге. За Лиуа се каже да је приступио и преузео „десетине поверљивих датотека везаних за хардвер компаније Епл, укључујући опсежне, детаљне информације о необјављеним производима, инжењерске презентације, техничке спецификације и власничке податке о дизајну“.
Епл тврди да је Тан користио повјерљиве информације компаније приликом запошљавања кандидата, налажући их да донесу Еплове компоненте на интервјуе. Такође се наводи да су Тан и ОпенАИ савјетовали запослене у Еплу како да напусте компанију.
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Епл тврди да је Тан обавештавао ОпенАи о кључним састанцима са Епловим добављачима и да је себи слао имејлове са информацијама о тим добављачима пре него што је напустио своју позицију. Компанија такође каже да је пронашла доказе да су и други бивши запослени у Еплу понели поверљиве информације са собом када су се придружили ОпенАи-ју.
„У компанији Apple, наши тимови стално развијају револуционарне технологије како би створили најбоље производе и услуге на свету и веома озбиљно схватамо заштиту њиховог рада и интелектуалне својине“, наводи се у саопштењу компаније Apple. Apple је у тужби навео да је контактирао OpenAI како би изразио своју забринутост на почетку истраге, али никада није добио одговор.
Тужба такође означава крај односа између две компаније, које су 2024. године најавиле партнерство за интеграцију ChatGPT-а у Apple производе. Међутим, у мају је Bloomberg објавио да OpenAI разматра тужбу против Apple-а због наводног кршења уговора, тврдећи да Apple није довољно интегрисао и промовисао њихове производе на својим уређајима.
OpenAI је агресивно регрутовао водеће садашње и бивше руководиоце и инжењере компаније Apple, првенствено за изградњу сопствене дивизије за хардвер. Према анализи профила на LinkedIn-у коју је спровео CNN, OpenAI је недавно запослио најмање десет инжењера који су дошли директно из компаније Apple.
Тужба истиче ривалство са високим улозима међу технолошким гигантима за доминацију у ери вјештачке интелигенције. OpenAI је направио велике промјене у својој стратегији, циљајући да ChatGPT стави у центар дигиталних живота корисника.
С друге стране, Apple ће касније ове године лансирати дуго очекивану, редизајнирану верзију Siri-ја, која ће моћи да функционише у оквиру различитих апликација и персонализује одговоре користећи корисничке податке са iPhone-а.
ОпенАи је ћутао о свом тајном хардверском пројекту. Лист „Информација“ је објавио да компанија ради на паметном звучнику, док је „Волстрит журнал“ објавио да ће ОпенАи-јев уређај бити свестан окружења корисника.
Вјештачка интелигенција мења начин на који људи интерагују са технологијом, а хардверски пројекти попут ових део су напора технолошких компанија да остану испред свих. Технолошки гиганти углавном вјерују да, како агенти вјештачке интелигенције постају способнији за обављање свакодневних задатака, корисници можда више неће морати да користе апликације или да комуницирају са екранима тако често.
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