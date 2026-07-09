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ЕУ руши „кинески зид“ око Ајфона, стижу велике промјене

Аутор:

АТВ редакција
09.07.2026 22:01

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ЕУ руши „кинески зид“ око Ајфона, стижу велике промјене
Фото: Pixabay

Америчка технолошка компанија Епл (Apple) изгубила је судски спор након што је Општи суд Европске уније одбацио кључне приговоре компаније на примјену европских правила о ограничавању моћи великих технолошких платформи.

Суд је потврдио одлуку регулатора да се Еплова продавница апликација и оперативни систем АјОС (iOS) подведу под режим Закона о дигиталним тржиштима (DMA), чиме је Епл званично потврђен као такозвани „чувар приступа тржишту“ (gatekeeper) за те услуге, преноси Блумберг (Bloomberg).

У пракси то значи да ће Епл убудуће морати да поштује строжа правила Европске уније, која треба да омогуће већу конкуренцију и лакши приступ конкурентским сервисима, док ће Еплов екосистем морати да буде отворенији према другим произвођачима и програмерима.

Епл је оспоравао примјену европског закона у неколико области.

Компанија се посебно противила обавезама које се односе на омогућавање компатибилности конкурентског хардвера са Ајфон (iPhone) уређајима, укључивању Еплове продавнице апликација у режим DMA и одлуци регулатора да испита да ли би Еплов сервис за размјену порука требало да буде обухваћен правилима.

Суд је одбацио Еплове аргументе у вези са продавницом апликација и оперативним системом АјОС, док је дио случаја који се односио на сервис за размјену порука оцијенио као неприхватљив, будући да тај сервис на крају није означен као услуга која подлијеже пуним правилима DMA.

Епл сада може да уложи жалбу на пресуду највишој судској институцији, Суду правде Европске уније.

Америчка компанија већ се суочава са казном Европске комисије од 500 милиона евра због наводног кршења правила DMA у вези са правилима Еплове продавнице апликација.

(б92)

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Тагови :

Епл

Европска унија

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