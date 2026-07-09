Ескалација на Блиском истоку: Иран напао америчке базе, стигли одговори

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Сирене за узбуну огласиле су се широм Блиског истока у четвртак након што је Иран покренуо одмазду против америчких објеката у региону Персијског залива. Неколико сати касније, експлозије су одјекивале и у Ирану.
Иранско ратно ваздухопловство послало је борбене авионе како би "обезбиједило небо изнад погребне поворке" бившег врховног вође Алија Хамнеија у Машхаду, објавила је режимска агенција Фарс, преноси "Јерусалем пост".
Али, нешто прије 21 час нове експлозије чуле су се на више локација широм Ирана, јавила је агенција Мехр.
Према њеним наводима, три експлозије чуле су се у југозападном региону Конарак, преноси "Скај њуз" (Sky News).
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Агенција такође наводи да је више експлозија забиљежено у јужној провинцији Бушер, укључујући град Чогадак, као и у Бандар Абасу.
Ирански напади из одмазде услиједили су након што су Сједињене Америчке Државе током ноћи између сриједе и четвртка извеле ударе на око 90 локација у Ирану.
Претходна рунда америчких напада завршена је рано у четвртак ујутру у Ирану. Америчка војска гађала је различите локације на југу земље "како би додатно умањила способност Ирана да напада комерцијалне бродове и недужне цивилне поморце у Ормуском мореузу", саопштила је америчка Централна команда (ЦЕНТКОМ) у објави на мрежи Икс (X).
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Неколико експлозија чуло се у јужним дијеловима Ирана, укључујући Бушер, гдје се налази једна од иранских нуклеарних електрана, као и Конарак и Чогадак, јавила је у четвртак иранска агенција Мехр.
Иран је непосредно прије тога активирао системе противваздушне одбране у три различита региона, позивајући се на локалне изворе, објавио је израелски лист "Маарив".
Нуклеарна електрана изграђена уз помоћ Русије наводно је погођена у америчким ударима на иранску провинцију Бушер у раним јутарњим часовима у четвртак, према наводима иранских државних медија.
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Према ријечима замјеника гувернера провинције Бушер, амерички пројектил погодио је подручје око објекта. Електрана је претходно погођена неколико пута током актуелног сукоба, прије примирја постигнутог 8. априла.
Жељезнички саобраћај за путничке возове између Техерана и Машхада привремено је обустављен након што је, према наводима иранске државне телевизије ИРИБ, амерички напад погодио жељезнички мост који повезује ова два града.
"Након криминалног америчког напада рано јутрос на дио жељезничке пруге Техеран–Машхад, путнички жељезнички саобраћај је поремећен", објавио је ИРИБ на мрежи Икс у четвртак.
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Путници који су остали заробљени због прекида саобраћаја наводно су почели да узвикују: "Иранци не прихватају понижење, чак ни по цијену сопствених живота."
Екипе за поправку тренутно раде на санирању штете и обнављању пруге, док се организује превоз путника до Машхада друмским путем, навео је ИРИБ.
До прекида саобраћаја долази у тренутку када се велики број вјерника и присталица режима креће ка Машхаду како би се опростили од бившег врховног вође ајатолаха Алија Хамнеија прије његове сахране.
Иранска револуционарна гарда (ИРГЦ) наводно је у четвртак оптужила САД да су намјерно напале жељезницу како би засјениле сахрану Хамнеија, пренијели су ирански државни медији.
Државно организоване погребне церемоније у Ирану, које су почеле прошле недјеље, имају двоструку улогу: вјерског обиљежавања и демонстрације континуитета Исламске Републике након смрти лидера који је Ираном владао готово четири деценије.
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Вишедневна поворка са Хамнеијевим тијелом укључивала је јавне церемоније у Кому, Неџефу и Кербели, важним шиитским центрима у Ирану и Ираку, прије него што је стигла до коначног одредишта, Машхада, града у којем се налази најсветије шиитско ходочасничко мјесто у Ирану.
Жељезнички мост Ак Такех Кан у сјеверној иранској провинцији Голестан такође је наводно погођен америчким ударима током ноћи, према извјештају агенције Фарс, повезане са ИРГЦ-ом.
Жељезничка линија на којој се налази тај мост представља важну трговачку везу која повезује Техеран са стратешким партнерима Кином и Русијом. Фарс наводи да пруга пролази кроз Туркменистан и Казахстан, чинећи је посебно значајним копненим коридором према Кини.
Ова веза добила је додатни значај током овогодишње блокаде иранских лука у Персијском заливу коју су увеле САД. Такође, Русија ову руту користи за транспорт робе ка Ирану од краја 2025. године.
Агенција је навела да се очекује да ће поправка моста бити брзо завршена.
(Телеграф)
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