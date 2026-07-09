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Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка

09.07.2026 20:09

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Нијемци објавили да је Чешку погодио снажан земљотрес. Чеси: То је грешка
Фото: GFZ

Њемачки научници објавили су да је запад Чешке вечерас погодио земљотрес магнитуде веће од 5, али чешки стручњаци демантују ту информацију. Према њиховим ријечима, највјероватније је ријеч о грешци, пише ТН.цз.

Хелмхолцов центар за геонауке у њемачком Потсдаму забиљежио је данас око 18 часова снажан земљотрес магнитуде 5,49. Епицентар се, према тим подацима, налазио на граници Средњочешког и Плзењског региона, код мјеста Страшице у округу Рокицани.

Чеси: Нисмо ништа забиљежили

Земљотрес је, према њемачким подацима, био на дубини од око 10 километара, а забиљежило га је пет мјерних станица. Међутим, сеизмички подаци Геофизичког института Чешке академије наука не показују да се такав земљотрес догодио.

„Заиста нисмо ништа забиљежили, тако да се на нашој територији ништа такво није догодило. Вјероватно је ријеч о погрешној локацији, али не знамо како је до тога дошло. Сутра ћемо то анализирати са колегама из Њемачке“, рекла је портпарол Института Луције Крипа.

Да су њемачки подаци потврђени, радило би се о најјачем измјереном земљотресу у Чешкој. До сада најјачи земљотрес, магнитуде 4,5, научници су измјерили на западу Чешке 1985. године.

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Тагови :

Њемачка

Чешка

Земљотрес

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