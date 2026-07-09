У Барселони измјерен рекорд од 40,7 степени: Европу захватио нови талас врућина

Аутор:АТВ редакција
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Велики дио Европе суочава се са новим топлотним таласом, а Барселона је забиљежила највишу температуру од почетка мјерења прије 112 година.
У том граду је у сриједу измјерено 40,7 степени Целзијуса, док су поједине метеоролошке станице у Шпанији регистровале температуре до 44 степена, пише Гардијан. У Француској су за велике делове земље издата наранџаста упозорења због екстремних врућина.
Очекује се да ће температура у Бордоу и Перпињану достићи 38 степени, у Нанту 37, а у Паризу око 35 степени Целзијуса. Топлотни талас захватио је и Италију, гдје се на сјеверу земље прогнозирају температуре до 36 степени у градовима попут Фиренце и Болоње.
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Врућине се настављају и у Великој Британији, где се у Лондону очекује температура до 34 степена Целзијуса. Метеоролошке службе су упозориле грађане да избегавају најтоплији део дана и предузму мере заштите од високих температура, преноси Танјуг.
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