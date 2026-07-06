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Шумски пожари се шире јужном Европом, хиљаде људи напуштају домове

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 20:01

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Водени бомбардер баца воду на шумски пожар у близини Ил сир Тета, јужна Француска, понедјељак, 6. јула 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Thibault Camus

Шумски пожари који бjесне јужном Европом приморали су хиљаде људи да напусте своје домове, док се стотине ватрогасаца боре са пожарима који су захватили и уништили готово 20.000 хектара земљишта у Португалу, Шпанији, Француској и Грчкој.

У француском департману Источни Пиринеји више од 700 ватрогасаца покушава да обузда пожар који је захватио око 5.000 хектара, док је евакуисано више од 10.000 људи.

Француски министар унутрашњих послова Лоран Нуњез изјавио је да пожари бјесне у пет департмана и да је ове сезоне изгорјело двоструко више површина него у истом периоду прошле године.

Због пожара измјењена је и данашња етапа Тур де Франса, која ће бити одржана без гледалаца.

На шпанској страни границе ватра је уништила око 2.200 хектара, углавном у заштићеном природном подручју Лес Гаварес, док је у провинцији Кастељон евакуисано више од 500 људи због пожара који се проширио на национални парк Сијера де Еспадан.

У Португалу се више од 1.200 ватрогасаца, уз подршку авијације, бори са пожаром који је захватио око 13.000 хектара. Шпанија и Италија упутиле су помоћ, а власти наводе да је око 80 одсто пожара стављено под контролу.

Пожари су захватили и Хрватску, Албанију и Грчку.

Код Солуна су изгореле двије фабрике, због чега су издата упозорења за евакуацију и препоруке становницима да остану у затвореном због токсичног дима.

Нови велики пожар избио је и западно од Атине, гдје се са ватром бори више од 200 ватрогасаца уз подршку 29 авиона.

(спутник србија)

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Тагови :

пожар

Европа

Шпанија

Грчка

Француска

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