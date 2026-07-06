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Украјински дронови напали једну од највећих рафинерија нафте у Русији

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 20:48

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Омск рафинерија нафте Русија
Фото: X/Tendar/printscreen

Украјински дронови напали су рафинерију нафте Омск, једну од највећих у Русији, саопштио је регионални гувернер Виталиј Хоценко на друштвеним мрежама.

Хоценко је рекао да су руски системи противваздушне одбране пресрели и уништили већину дронова. Прелиминарне информације указују да није било смртних случајева или повреда.

Службе за ванредне ситуације и оперативне службе су распоређене на локацију и тренутно раде у том подручју.

Рафинерија нафте Омск је једно од највећих постројења за рафинирање нафте у Русији. Може да преради више од 20 милиона тона сирове нафте годишње.

У другом случају, украјински дрон је напао расхладни торањ у нуклеарној електрани "Курск-2" у изградњи, рекао је гувернер Курске области Александар Хиштајн.

Хиштајн је на друштвеним мрежама објавио да је 12 украјинских беспилотних летјелица неутралисано док су се кретале ка Курчатову, гд‌је се налази нуклеарни објекат.

Он је рекао да је један дрон ударио у расхладни торањ другог енергетског блока електране, али да објекат још није пуштен у рад

Он је додао да упркос удару на расхладни торањ, оперативни системи електране нису погођени и нема извјештаја о жртвама или штети по животну средину, преноси Синхуа.

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Тагови :

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рафинерија нафте

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Напад дроновима

Сукоб

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