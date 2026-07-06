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Трамп признао да је тражио да се преиспита одлука о суспензији Балогуна

06.07.2026 18:18

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Предсједник САД Доналд Трамп састао се са предсједником Египта Абделом Фатахом ел Сисијем на маргинама самита Г7, у сриједу, 17. јуна 2026. године, у Евијан ле Бену, у Француској.
Фото: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson/Tanjug

Предсједник САД Доналд Трамп потврдио је да је од Свјетске фудбалске федерације затражио да преиспита одлуку о суспензији америчког репрезентативца Фоларина Балогуна на Свјетском првенству, оцијенивши да би његово одсуство представљало "велику мрљу" на турниру.

Балогун, који је најбољи стријелац селекције САД на актуелном Мундијалу, требало је да пропусти утакмицу осмине финала против Белгије у Сијетлу због аутоматске суспензије од једне утакмице.

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Међутим, ФИФА је одлучила да суспендује примјену казне на период од 12 мјесеци, чиме је 25-годишњем нападачу омогућено да буде у конкуренцији за меч против Белгије.

Говорећи у Бијелој кући, Трамп је рекао да је од ФИФА затражио само да преиспита случај, јер сматра да спорна ситуација није представљала прекршај, преноси Би-Би-Си.

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- Нисам мислио да је то био фаул. Видио сам двојицу врхунских спортиста који су се сударили и саплели један о другог рекао је Трамп, потврдивши да је разговарао са предсједником ФИФА Ђанијем Инфантином.

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Фоларин Балогун црвени картон

Доналд Трамп

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