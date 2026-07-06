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Инфантино: Разговарао сам са Трампом, одлуке Дисциплинске комисије ФИФА независне

06.07.2026 18:57

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Ђани Инфантино
Фото: Таnjug/AP Photo/Bruna Prado

Предсједник Међународне фудбалске федерације Ђани Инфантино изјавио је данас да је разговарао са предсједником Сједињених Америчких Држава Доналдом Трампом у вези суспензије америчког репрезентативца Фоларина Балогуна, али је истакао да су одлуке Дисциплинског комисије ФИФА и даље независне.

Балогун је 2. јула на утакмици шеснаестине финала СП између САД и БиХ (2:0) добио директан црвени картон. Амерички фудбалер је аутоматски требало да буде суспендован за наредни меч репрезентације САД-а, осносно за дуел осмине финала СП против Белгије, који је на програму у уторак од два часа у Сијетлу.

Међутим, ФИФА је у недјељу одлучила да Балогун своју казну одради условно због чега ће амерички фудбалер моћи да игра против Белгије.

Ова одлука је изазвала бројне реакције у фудбалском свијету, а огласила се и Европска фудбалска унија (УЕФА), која је осудила одлуку ФИФА, као и ФС Белгије.

- Видио сам коментаре у јавности поводом одлуке независне Дисциплинске комисије ФИФА која се односи на суспензију Балогуна и желим да поновим основни принцип на којем почива управљање ФИФА. Правосудни органи ФИФА су независни. Они дјелују аутономно, примјењују Дисциплински правилник ФИФА и доносе одлуке на основу важећих прописа и конкретних чињеница. Њихова независност је кључног значаја за кредибилитет и интегритет фудбала и то се мора увијек поштовати - навео је Инфантино у саопштењу, које је објављено на друштвеним мрежама ФИФА.

Предсједник ФИФА је потврдио да је разговарао са Трампом.

- Да, тачно је да редовно разговарам са предсједником САД о питањима везаним за СП. Поводом овог случаја примио сам позив од предсједника Трампа, баш као што примам позиве од шефова држава, државних званичника, људи из фудбала и пословних лидера из цијелог света у вези са различитим темама. Током нашег разговора објаснио сам да је правни поступак у току и да га воде независна правосудна тијела ФИФА, као и да ће надлежни органи донијети одлуку у предвиђеном року. Тако функционише систем ФИФА и то је принцип којег ћу се увијек придржавати - истакао је Инфантино.

Он је навео да одлуке Дисциплинске комисије ФИФА прочита тек када буду донијете.

- Некада ме изненаде. Некада се са њима слажем, а некада не. Оно што увијек радим јесте да поштујем те одлуке и аутономију органа који их доносе. Није важно да ли нам се нека одлука лично допада или не. Поштовање независних институција и владавине права је оно што у сваком тренутку штити интегритет наших такмичења и кредибилитет ФИФА - закључио је Инфантино.

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Тагови :

Ђани Инфантино

Доналд Трамп

Свјетско првенство 2026

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