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Позивом на 17166 донирате 2 КМ за лијечење мале Анастазије Кочић

06.07.2026 19:52

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Позивом на 17166 донирате 2 КМ за лијечење мале Анастазије Кочић
Фото: Printscreen/Facebook

Хуманитарно удружење "Мали Анђео" покренуло је апел за помоћ малој Анастазији Кочић, дјевојчици која од рођења води тешку животну борбу. Позивом на број 17166 донирате 2 КМ и пружате подршку Анастазији. Број је јединствен за сва три мобилна оператера у БиХ.

Од самог рођења, Анастасија је прошла кроз више сложених медицинских захвата, укључујући операцију затварања спина бифиде, као и уградњу ВП шанта због накупљања течности у мозгу.

Због свог здравственог стања данас не може ходати нити говорити. Свакодневно пролази кроз чак пет катетеризација, што је додатно излаже честим инфекцијама и упалама. Њена лијева нога је деформисана и захтијева континуиране физикалне терапије и лијечење, најчешће у иностранству.

Захваљујући досадашњој подршци добрих људи, купљен је аутомобил који је омогућио одлазак на рехабилитације, што је од великог значаја за Анастасијин напредак.

У наредном периоду планирано је и прилагођавање стамбеног простора, посебно опремање купатила, како би јој се олакшали свакодневни услови живота, као и наставак лијечења.

Донације су могуће и уплатом на рачун:

Број рачуна: 5520002009328582

Банка: Адико Банка

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"

Сврха уплате: за Анастазију

За уплате из иностранства:

ИБАН: БА3955200020062114139

SWIFT: HAABBA2B

Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"

Сврха уплате: за Анастазију

Сви који желе ступити у контакт с породицом могу се јавити Хуманитарном удружењу "Мали Анђео" путем приватне поруке.

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Тагови :

Анастазија Кочић

лијечење

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