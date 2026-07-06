Позивом на 17166 донирате 2 КМ за лијечење мале Анастазије Кочић

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Хуманитарно удружење "Мали Анђео" покренуло је апел за помоћ малој Анастазији Кочић, дјевојчици која од рођења води тешку животну борбу. Позивом на број 17166 донирате 2 КМ и пружате подршку Анастазији. Број је јединствен за сва три мобилна оператера у БиХ.
Од самог рођења, Анастасија је прошла кроз више сложених медицинских захвата, укључујући операцију затварања спина бифиде, као и уградњу ВП шанта због накупљања течности у мозгу.
Због свог здравственог стања данас не може ходати нити говорити. Свакодневно пролази кроз чак пет катетеризација, што је додатно излаже честим инфекцијама и упалама. Њена лијева нога је деформисана и захтијева континуиране физикалне терапије и лијечење, најчешће у иностранству.
Захваљујући досадашњој подршци добрих људи, купљен је аутомобил који је омогућио одлазак на рехабилитације, што је од великог значаја за Анастасијин напредак.
У наредном периоду планирано је и прилагођавање стамбеног простора, посебно опремање купатила, како би јој се олакшали свакодневни услови живота, као и наставак лијечења.
Донације су могуће и уплатом на рачун:
Број рачуна: 5520002009328582
Банка: Адико Банка
Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"
Сврха уплате: за Анастазију
За уплате из иностранства:
ИБАН: БА3955200020062114139
SWIFT: HAABBA2B
Прималац: Хуманитарно удружење "Мали Анђео"
Сврха уплате: за Анастазију
Сви који желе ступити у контакт с породицом могу се јавити Хуманитарном удружењу "Мали Анђео" путем приватне поруке.
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