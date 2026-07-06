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Неко им руши гнијезда, а овај човјек их има на стотине: Ласте су његови редовни гости

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:59

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стотине гнијезда ластавица на балкону у градићу у Турској
Фото: Instagram/printscreen

Дирљив гест који је изазвао велико одушевљење на друштвеним мрежама и представља један од најљепших примјера љубави према природи.

Одлука једног власника стана у Турској да се одрекне сопственог комфора како ластавице током периода размножавања не би напустиле своје гнијездо, наишла је на одобравање како љубитеља животиња, тако и стручњака.

Сваке године стотине ластавица на балкону његовог стана на посљедњем спрату свију своја гнијезда. Не желећи да их узнемирава, власник стана је, како не би нарушио њихов мир, био спреман да цијело љето проведе без коришћења балкона.

Како преносе турски медији, ово је један већ устаљени призор, који се може видјети на балкону са видео снимка сваке сезоне када ласте свијају своја гнијезда и добијају подмладак.

Стручњаци за заштиту природе истичу да током периода када су ластавице у гнијезду не треба реметити њихов природни животни циклус, те да је привремено одустајање од коришћења балкона у том периоду веома значајно за очување екосистема.

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Тагови :

ластавичја гнијезда

Турска

Балкон

видео снимак

кућа

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