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Сутра сунчано и топло

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 15:09

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Приказан је сунчан љетни дан у градском амбијенту, гдје асфалтирана стаза води кроз зелену површину према модерним пословним зградама у позадини, док се изнад њих протеже плаво небо прекривено великим, бијелим облацима.
Фото: АТВ/Бранко Јовић

У Републици Српској и Федерацији БиХ сутра ће бити претежно сунчано и топло вријеме, уз малу до умјерену облачност.

Послије подне ће на југозападу, југу и југоистоку бити облачно уз повремену кишу и пљускове, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

Дуваће слаб до умјерен вјетар, сјеверних смјерова.

Минимална температура ваздуха биће од 10 до 17, на југу до 22, а максимална од 29 до 34, у вишим пред‌јелима од 25 степени Целзијусових.

Према подацима Федералног хидрометеоролошког завода, данас у Републици Српској и ФБиХ преовладава сунчано вријеме уз малу до умјерену облачност, а локално се очекује и киша.

Температура ваздуха измјерена у 14.00 часова: Бјелашница 12, Хан Пијесак и Чемерно 21, Калиновик и Кнежево 22, Гацко и Соколац 23, Сарајево, Мркоњић Град и Сребреница 25, Добој и Зворник 26, Рудо и Србац 27, Бањалука, Приједор и Вишеград 28, Нови Град 29, Бијељина и Билећа 30, Требиње 31, те Мостар 33 степена Целзијусова.

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метеоролози

сунчано и топло

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