Ускоро нам долази киша, метеоролози објавили прогнозу до четвртка

Аутор:Стеван Лулић
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Јутрос је у Босни и Херцеговини било сунчано вријеме уз малу облачност. Данас се очекује претежно сунчано прије подне.
Уз умјерен и јак развој облачности у другој половини дана широм БиХ су могући локални пљускови и грмљавина. Вјетар слаб сјеверног смјера.
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Највиша дневна температура углавном између 25 и 30, на југу до 33 степена.
У уторак нас очекује умјерено облачно и нестабилно вријеме са локалним пљусковима у другој половини дана. Вјетар слаб сјеверног и сјеверозападног смјера. Јутарња температура већином између 11 и 16, на југу до 21, а највиша дневна температура углавном између 28 и 32, на југу до 34 степена.
Метеоролози за сриједу прогнозирају умјерено облачно вријеме. Током дана са кишом, пљусковима и грмљавином. Јутарња температура већином између 11 и 16, на југу до 21, а највиша дневна углавном између 26 и 32, на југу до 34 степена.
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Сунчано вријеме уз малу облачност прогнозира се за четвртак. Развојем облачности, понегдје у источним подручјима могућ је и краткотрајни пљусак. Јутарња температура већином између 12 и 18, на југу до 22, а највиша дневна углавном између 28 и 34 степена, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
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