Logo

Сутра славимо Ивањдан: Ево шта никако не смијете радити

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 08:13

Коментари:

0
Сутра славимо Ивањдан: Ево шта никако не смијете радити
Фото: ATV

Српска православна црква СПЦ сутра прославља празник Рођење Светог Јована Претече - Ивањдан.

Јован се назива Крститељем јер је у ријеци Јордан крстио Господа Исуса Христа, а Претечом зато што је најављивао долазак Христов и позивао људе на покајање.

Овај светитељ рођен је од старијих родитеља - оца, свештеника Захарија и мајке Јелисавете, Богородичине рођаке.

Када је Јелисавета остала трудна, Захарије је занијемио. Када се родио Јован, од његовог оца Захарија је затражено да на плочици напише име дјетета и када је написао синовљево име, истог часа је проговорио.

илу-вртићи-12112025

Свијет

Ужас у вртићу: Васпитачице затварале дјецу у веш машине

Као млад Јован је отишао у пустињу гдје се хранио коријењем и дивљим медом. У проповиједима је критиковао морално посрнуће својих савременика, позивајући их да се покају и врате животу по Божијим законима.

Крштавао је људе у ријеци Јордан, говорећи им да их он крсти водом, а да за њим "иде онај који ће их крстити Духом Светим и огњем".

Јована Претечу погубио је јудејски краљ Ирод. У календару СПЦ Светом Јовану се чини помен три пута годишње, и то, осим Ивањдана, још и 20. јануара - Сабор Светог Јована Крститеља - Јовањдан, те 11. септембра - Усјековање главе Светог Јована Крститеља, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

СПЦ

светац

вјеровање

народно вјеровање

Православни календар

Коментари (0)

Прочитајте више

Дјечак и дјевојчица сједе на столицама у вртићу.

Свијет

Ужас у вртићу: Васпитачице затварале дјецу у веш машине

35 мин

0
Бака Прасе, јутјубер

Сцена

Бака Прасе позирао без одјеће: Јутјубер запалио друштвене мреже

35 мин

0
Џуд Белингам слави гол против Мексика на Свјетском првенству

Фудбал

Енглези срушили проклетство - крај за Мексико

44 мин

0
Аларм за милионе корисника: Лажна АИ екстензија краде све што укуцате

Наука и технологија

Аларм за милионе корисника: Лажна АИ екстензија краде све што укуцате

44 мин

0

Више из рубрике

Граница гужва

Друштво

АМС савјетује возачима: Пратите камере

1 ч

0
Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици

Друштво

Данас изговорите ову молитву за здравље и мир у породици

1 ч

0
Гелићи Манастир

Друштво

Оставили фирме да би у Српској градили манастир

10 ч

0
Андреа Шојоми

Друштво

Рођен као католик, данас православац

11 ч

1

  • Најновије

08

42

Ускоро нам долази киша, метеоролози објавили прогнозу до четвртка

08

38

"Немој ме заборавити": Хемофарм покренуо важну кампању

08

37

Петровић након одустајања Станивуковића: Блефер остаде блефер, СДС је понижен

08

32

Опасна звијер: Вратио се легендарни Стојадин

08

25

Изазвао експлозију да не иде у старачки дом

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима