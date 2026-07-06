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Мотором се закуцао у аутобус, тешко повријеђено и дијете

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 09:16

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Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

Младић (19) тешко је повријеђен у стравичном удесу који се синоћ око 21.09 часова догодио на углу Рузвелтове и Улице краљице Марије.

До несреће је дошло када се младић мотоциклом закуцао у аутобус, а у ланчаном судару повреде су задобила још два пјешака, међу којима је и осмогодишњи дјечак.

Како је потврдила др Ивана Стефановић из Хитне помоћи, деветнаестогодишњи мотоциклиста је са преломом поткољенице и тешким траумама хитно превезен у Ургентни центар.

На мјесто несреће одмах су упућене двије екипе Хитне помоћи, јер је приликом силовитог удара дошло до повређивања људи на стази.

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"Послали смо двије екипе јер нам је речено да је приликом судара дошло до повређивања још два пјешака - мушкарца старог 61 годину и осмогодишњег дјечака", открила је др Стефановић за Прва ТВ.

Сви повријеђени су брзом реакцијом љекара збринути и транспортовани у здравствене установе. Док су пунољетни пацијенти возилима Хитне помоћи пребачени у Ургентни центар, повријеђени осмогодишњи дјечак је хитно превезен у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој.

Полиција је на лицу мјеста извршила увиђај како би се утврдиле све околности и тачан узрок ове тешке саобраћајне несреће, пише Блиц.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

аутобус

повријеђени

Саобраћајна незгода

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