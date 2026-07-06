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Трамп објавио фотографију са Мелони: "Потребна забрана приласка"

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 08:51

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Трамп објавио фотографију са Мелони: "Потребна забрана приласка"
Фото: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Предсједник САД Доналд Трамп је на друштвеним мрежама објавио фотографију италијанске премијерке Ђорђе Мелони уз коментар да је "потребан налог за забрану приласка".

Током састанка Г7 у француској бањи Евијан у јуну, Трамп и Мелони су фотографисани како разговарају, али је Трамп након тог разговора у интервјуу за ТВ Ла 7 рекао да га је премијерка Италије молила да се фотографишу.

"Молила ме је да се сликам са њом, било ми је жао. Вјероватно је била срећна зато што сам разговарао са њом", рекао је тада Трамп.

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Тагови :

Доналд Трамп

Ђорђа Мелони

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