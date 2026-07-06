Трамп објавио фотографију са Мелони: "Потребна забрана приласка"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник САД Доналд Трамп је на друштвеним мрежама објавио фотографију италијанске премијерке Ђорђе Мелони уз коментар да је "потребан налог за забрану приласка".
Током састанка Г7 у француској бањи Евијан у јуну, Трамп и Мелони су фотографисани како разговарају, али је Трамп након тог разговора у интервјуу за ТВ Ла 7 рекао да га је премијерка Италије молила да се фотографишу.
"Молила ме је да се сликам са њом, било ми је жао. Вјероватно је била срећна зато што сам разговарао са њом", рекао је тада Трамп.
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