Ђани у центру скандала - ВИДЕО

Аутор:АТВ редакција
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Фолкер Радиша Трајковић Ђани нашао се у центру скандала током одмора у Црној Гори.
Наиме, пјевач је током боравка на плажи у Бечићима у једном тренутку снимљен како разговара са припадницима полиције.
Ситуација је привукла знатижељне погледе присутних, а многи су одмах извадили мобилне телефоне и снимали ову непријатну ситуацију.
Снимак је освануо на страници “Подгорички времеплов”,а у коментарима су пратиоци нагађали шта би могао бити разлог овог разговора.
Ђани је нешто објашњавао полицајцима, док је гестикулирао, али епилог није познат.
За сада није познато због чега је дошло до разговора, нити какав је исход инцидента.
Покушали су да ступе у контакт са пјевачем, али он није одговарао на позиве, преноси "Телеграф".
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