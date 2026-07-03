Такмичар на коњу ушао у студио: Хаос у финалу Пинкових звезда

Аутор:АТВ редакција
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Укупно 19 финалиста вечерас се бори за титулу побједника музчког такмичења Пинкове звезде.
Само отварање финалне вечери обиљежиле су емотивне сцене.
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Најмлађа финалисткиња дирнула је све присутне када је извела тужну нумеру, а њена интерпретација изазвала је снажне емоције у студију и међу члановима жирија.
Међутим, убрзо након тога услиједио је потпуни преокрет и један од најупечатљивијих тренутака вечери. Такмичар Џан Имамовић приредио је перформанс о којем ће се дуго причати, пошто је у студио ујахао на коњу, остављајући без текста и публику и чланове жирија.
Такав призор до сада није виђен на сцени Пинкових звезда, па не чуди што је његов излазак изазвао громогласан аплауз и лавину реакција. Публика у студију, али и гледаоци крај малих ТВ екрана, остали су у шоку због несвакидашњег наступа којим је Џан помјерио границе када је ријеч о сценском спектаклу.
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Ако је судити по самом почетку финалне вечери, гледаоце до краја очекују бројна изненађења, врхунске интерпретације и неизвјесна борба за побједу.
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