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Потврђено из Кремља: Руске снаге заузеле кључно украјинско утврђење

Аутор:

АТВ редакција
03.07.2026 22:39

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Руски војници се спремају да испале бацач граната према украјинским положајима на неоткривеној локацији у Украјини.
Фото: Tanjug/AP

Руске оружане снаге у потпуности су преузеле контролу над Константиновком, саопштио је портпарол Кремља Дмитриј Песков.

"Заузета је Константиновка. То је, према ријечима предсједника Владимира Путина, прва, али веома важна етапа у преузимању важног славјанско-краматорског одбрамбеног чвора Оружаних снага Украјине", рекао је Песков новинарима.

Он је навео да је Кијев претворио град у, како се сматрало, неосвојиво утврђено подручје, али да је Константиновка "ослобођена захваљујући херојству руских војника".

Песков је додао да је предсједник Русије Владимир Путин наложио да се учини све како би били евакуисани цивили који су остали у граду.

Према његовим ријечима, Путин је такође указао да ће Русија, уколико украјинска страна настави нападе на руску инфраструктуру, бити принуђена да шири безбједносну зону.

Портпарол руског лидера је навео и да се стварање безбједносне зоне у Харковској и Сумској области одвија према плану, као и да су од почетка године ослобођена 133 насељена мјеста.

Песков је навео и да је руски предсједник наложио да се пажљиво анализира ко од савезника Кијева подстиче наставак борбених дејстава. Такође је констатовао потпуно ослобођење Луганске Народне Републике и значајан напредак руских трупа у Доњецкој Народној Републици, преноси Срна.

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Тагови :

Константиновка

Руска војна операција 2026

Русија

Украјина

Дмитриј Песков

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